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Общество8 апреля 2021 17:10

У жителей Твери за долги по коммуналке арестовали дорогую иномарку

Владельцы квартиры задолжали 63 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Жители задолжали 63 000 рублей по коммунальным платежам

Жители задолжали 63 000 рублей по коммунальным платежам

Фото: Александр ГЛУЗ

Двое владельцев квартиры в Твери с июля 2017 года до декабря 2019 года задолжали за коммунальные услуги свыше 63 000 рублей. В частности, собственники не платили за тепло и горячую воду.

К должникам наведались судебные приставы вместе с представителями ресурсоснабжающей организации. Во время рейда приставы арестовали автомобиль BMW X3, принадлежащий должнику.

По закону, в течение 10 дней с момента ареста машины, граждане могут оплатить долг и вернуть автомобиль. Если долг не будет выплачен, автомобиль пойдет на реализацию, деньги - в счет погашения задолженности.