В Лихославле Тверской области капитально отремонтируют местный Дом культуры

Досуговый центр ждет капремонт Фото: ПТО

8 апреля губернатор Тверской области Игорь Руденя проводит с рабочим визитом в Лихославле.

Днем глава региона осмотрел построенную в 29019 году газовую котельную, отделение Лихославльской ЦРБ и встретился с местными жителями. Завершающим пунктом поезки стал Вескинский Дом культуры.

Сейчас на базе Дома культуры работают 12 клубов, занимаются местные творческие коллективы.

В 2021 году досуговый центр ждет капремонт. В учреждении заменят крышу, двери и окна, проведут внутренние отделочные работы, обустроят санитарные комнаты, адаптируют помещения под нужды маломобильных граждан.

Ремонт будет произведен в рамках национального проекта "Культура". Проектно-сметная документация уже разработана и прошла государственную экспертизу.