В Тверской области в Лихославле обновят оборудование районной больницы

В центральной районной больнице губернатор ознакомился с работой круглосуточного стационара и ряда отделений. Фото: ПТО

8 апреля губернатор Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Лихославль посетил детскую поликлинику, центральную районную больницу.

Глава региона сначала заглянул в приёмное и детское отделения поликлиники, а также посмотрел кабинеты УЗИ и физиотерапии.

Для учреждения были закуплены ультразвуковой диагностический аппарат, ЛОР-комбайн, многоканальный электрокардиограф, пеленальные столы, телевизоры, детская мебель и другие вещи. Проведена перепланировка внутреннего пространства. Скоро будет создана крытая колясочная, регистратура с информационными терминалами, заменены входные двери, поставлен новый дефибриллятор.

В центральной районной больнице губернатор ознакомился с работой круглосуточного стационара и ряда отделений, осмотрел новый рентгеновский аппарат.

Игорь Руденя поручил областным чиновникам за две недели сформировать предложения по обновлению оборудования в лаборатории, хирургическом и операционном отделениях больницы, а также провести ремонт входа поликлиники.

Областное правительство сообщает, что за пять лет в более чем 280 больницах и поликлиниках региона проведен ремонт, поставлено порядка 5000 единиц нового оборудования, автопарк скорой помощи пополнили 154 машины.