Молодая девушка обокрала посетителя развлекательного клуба в Твери

Злоумышленницу разыскала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 22-летний житель Твери и заявил, что в одном из развлекательных центров у него украли из сумки паспорт и деньги. Ущерб составил 21 500 рублей.

На место происшествия прибыла полиция. Сотрудники опросили молодого человека и потенциальных свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 23-летняя тверичанка.

Девушка была пьяна и заметила, как мужчина доставал паспорт и деньги и похитила содержимое сумки, а также беспроводные наушники и зарядное устройство к ним. В полиции фигурантка созналась в содеянном и призналась, что потратила деньги на алкоголь.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.