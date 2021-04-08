В Тверской области на рынке торговали саженцами без документов

Саженцы растений не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

В Тверской области сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля регионального Управления Россельхознадзора на розничном рынке поселка Новозавидовский Конаковского района были установлены факты продажи саженцев декоративных растений без документов.

Данное нарушение вызывает сомнение в сортовых и посадочных качествах растений.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ. Саженцы сняты с реализации.