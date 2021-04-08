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Общество8 апреля 2021 16:34

В Тверской области на рынке торговали саженцами без документов

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Саженцы растений не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

Саженцы растений не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

В Тверской области сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля регионального Управления Россельхознадзора на розничном рынке поселка Новозавидовский Конаковского района были установлены факты продажи саженцев декоративных растений без документов.

Данное нарушение вызывает сомнение в сортовых и посадочных качествах растений.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ. Саженцы сняты с реализации.