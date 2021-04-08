В Тверской области в Лихославльском районе до конца года газифицируют две деревни и село

8 апреля во время посещения Лихославля губернатор Игорь Руденя встретился с представителями общественности города и района. Фото: ПТО

8 апреля во время посещения Лихославля губернатор Игорь Руденя встретился с представителями общественности города и района. Глава региона сообщил две хорошие новости. Они касаются газификации и ремонта.

- До конца текущего года необходимо газифицировать три крупных населенных пункта, где есть объекты социальной инфраструктуры, в том числе библиотека, школа, фельдшерско-акушерский пункт. А до 2025 года в Лихославльском районе, как и в других муниципалитетах Тверской области, должна быть максимально реализована программа по газификации населенных пунктов, - обратился к собравшимся Игорь Руденя.

Как сообщил губернатор, в этом году газопроводы проведут в деревни Затулки, Лисьи Горы и село Микшино, где находится 284 домовладений.

Игорь Руденя также объявил, что ремонт улицы Советской в райцентре - дело решенное.

В 2021 году объект включен в региональную программу ремонта. Там в том числе запланировано устройство тротуаров и системы водоотведения. Всего в нормативное состояние приведут свыше 700 метров дороги. Планируется, что работы будут завершены уже летом 2021 года.