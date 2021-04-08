19 миллионов пассажиров перевезли автобусы "Транспорта Верхневолжья" в Твери с начала года

Синие автобусы перевезли за три месяца 19 млн пассажиров Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Более 19 миллионов пассажиров воспользовались услугами автобусов "Транспорта Верхневолжья" с начала 2021 года.

Самыми популярными маршрутами стали: №9 "Юность – Мигалово", №21 "Южный – Мигалово", №30 "Завод Центросвар – улица Левитана", №33 "Гипермаркет «Глобус" – Мигалово" и №42 "Гипермаркет "Глобус" – Железнодорожный вокзал".

Более 70% поездок оплачены банковскими картами. Пассажиры могут воспользоваться транспортной картой "Волга», банковскими картами МИР, Visa и MasterCard, социальной картой жителя Тверской области, приложением "Волга" и QR-кодом, размещенным прямо в автобусе.

Узнать информацию о расписании, маршрутах движения городских и пригородных автобусов можно на сайте компании-оператора и в мобильном приложении "Волга". Также на вопросы отвечают специалисты бесплатной линии по телефону: 8-800-350-00-99.