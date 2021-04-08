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Политика8 апреля 2021 14:44

В прямом эфире губернатор Тверской области Игорь Руденя расскажет о дорожной кампании, новом маршруте до Ржевского мемориала и инвестициях

Эти и другие вопросы глава региона озвучит 8 апреля
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Губернатор Игорь Руденя выступит в прямом эфире Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя выступит в прямом эфире Фото: ПТО

8 апреля на телеканале «Россия 24» Тверь губернатор Тверской области Иорь Руденя расскажет о предстоящей дорожной кампании 2021 года, о новом маршруте к станции "Ржевский мемориал", о планах в развитии железнодорожной инфраструктуры региона, производственных планах Тверского и Торжокского вагоностроительных заводов и инвестициях.

Еще одной темой эфира станет открытие в Тверской области международной экспедиции «Ржев. Калининский фронт», восстановление обелисков и захоронений красноармейцев.

Начало прямого эфира в 21:00.

Игорь РУДЕНЯ