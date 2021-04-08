В Тверской области 51-летнюю женщину из банды «чёрных риелторов» будут судить отдельно. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Калязинский районный суд поступило уголовное дело в отношении женщины, которую вместе с подельниками обвиняют в мошенничестве и убийстве двух человек на территории двух областей – Тверской и Ярославской. Преступления были совершены в 2019 году.

Уголовное дело в отношении 51-летней обвиняемой выделили в отдельное производство. Она во всём созналась и заключила досудебную сделку со следствием.

Как выяснили правоохранительные органы, в сентябре 2019 года трое «чёрных риелторов» утопили женщину в реке Нерль около деревни Сужа Калязинского района. Её мужа напоили спиртным со снотворным, вывезли из дома и сожгли заживо на участке земли около дороги «Гаврилов-Ям – Пружинино» Ярославской области.

В октябре 2019 года квартиры в Ярославле, которые принадлежали погибшей женщине, переписали на третьих лиц.

Суд решает вопрос о назначении дела к слушанию.