В Тверской области 93 человека заразились коронавирусом 8 апреля

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии подтверждено 38157 случаев заражения COVID-19. За сутки заразились 93 человека.

Выздоровели 36148 человек (+98 за последние сутки).

Изолированы 1248 больных (-9).

Умерли 761 человек (+4 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 227 заболевших (+35 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2672 (+10),

Вышневолоцкий городской округ – 2107 (+8),

Ржев – 2101 (+4),

Калининский район – 1584 (+3),

Торжок – 1581 (+1),

Кимры – 1510 (0 случаев за сутки).

Бологовский район – 1003 (+3).

Прививку от коронавируса сделали 85048 жителей региона, за последние сутки – 1800 человек.

За весь период в регионе проведено 650512 лабораторных исследований тестов на COVID-19, в том числе за последние сутки - 1887.

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