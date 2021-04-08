В Тверской области 93 человека заразились коронавирусом 8 апреля

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО
В Тверской области с начала пандемии подтверждено 38157 случаев заражения COVID-19. За сутки заразились 93 человека.
Выздоровели 36148 человек (+98 за последние сутки).
Изолированы 1248 больных (-9).
Умерли 761 человек (+4 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 227 заболевших (+35 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2672 (+10),
Вышневолоцкий городской округ – 2107 (+8),
Ржев – 2101 (+4),
Калининский район – 1584 (+3),
Торжок – 1581 (+1),
Кимры – 1510 (0 случаев за сутки).
Бологовский район – 1003 (+3).
Прививку от коронавируса сделали 85048 жителей региона, за последние сутки – 1800 человек.
За весь период в регионе проведено 650512 лабораторных исследований тестов на COVID-19, в том числе за последние сутки - 1887.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.