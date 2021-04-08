Мошенник обманул заказчицу при проведении ремонтных работ в Тверской области

Мошенник сознался в содеянном и вернул деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 81-летняя жительница Осташкова. Через знакомых пенсионерка нашла мастера по выполнению ремонтных рабт. Мужчина подробно рассказал обо всех видах предоставляемых услуг и обещал выполнить работу недорого и быстро.

Злоумышленник выехал к заказчице на дом, заключил договор, получил предоплату на покупку стройматериалов и перестал выходить на связь.

Ущерб составил 5 000 рублей. После задержания фигурант сознался в содеянном и вернул деньги.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.