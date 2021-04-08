В Тверской области задержан подозреваемый в нападении с ножом на полицейских

В Тверской области задержан подозреваемый в нападении на полицейских. Фото: Виктория МИНАЕВА

Конаковские следователи возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего жителя посёлка Новозавидовский, которого подозревают в покушении на жизнь полицейских. Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Идёт расследование.

По данным следствия, 7 апреля вечером в «дежурную часть» позвонили из посёлка Новозавидовский по поводу противоправных действий одного из жителей. Полицейские прибыли на место, сопроводили мужчину в автомобиль и поехали в отделение.

В салоне служебной машины задержанный достал нож и начал наносить удары сотрудникам правоохранительных органов. Затем нарушитель скрылся с места происшествия. Одному из полицейских оказали медицинскую помощь на месте, второго доставили в медучреждение.

Подозреваемого удалось быстро обнаружить, решается вопрос об аресте. На данный момент осмотрели служебный транспорт пострадавших полицейских, допросили свидетелей. Назначены экспертизы. О нападении сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.