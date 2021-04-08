В Твери должник пытался дать взятку судебному приставу

Мужчина пытался дать взятку судебному приставу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Твери осудили мужчину, 1983 гда рождения, обвиняемого в даче взятки должностному лицу. Дело рассмотрено Московский районным судом.

Установлено, что в ноябре 2020 года подсудимый, находясь в помещении Калининского РОСП УФССП России по Тверской области, не желая выплачивать задолженность по возбужденному в отношении него исполнительному производству, положил в лежащий на столе открытый том исполнительного производства 20 000 рублей, передав их в качестве взятки судебному приставу.

На суде мужчина вину признал. Судом фигурант признан виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ, ему придется выплатить штраф в размере 60 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.