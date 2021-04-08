У водителя, устроившего ДТП на трассе М-10 в Тверской области, нет прав

У водителя, который устроил ДТП с пострадавшим на М-10 в Тверской области, нет прав. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

Напомним, авария произошла 7 апреля на 296 километре трассы М-10 в Вышневолоцком районе. Водитель Renault Scenic, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил ВАЗ-2114, который ехал по федеральной трассе. Пострадала 46-летняя пасссажирка ВАЗа.

8 апреля выяснилось, что у 40-летнего мужчины, который был за рулём Renault Scenic нет водительских прав. Об этом сообщили в областном ГИБДД. В отношении нарушителя составили административный протокол.