Жители Тверской области напишут Всероссийский диктант к Дню космонавтики

Диктант к Дню космонавтики состоится 12 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Тверской областиприсоединиться к акции и написать Всероссийский диктант «Поехали!». Событие приурочено к 60-летнему юбилею первого полета человека в космос и состоится 12 апреля.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Автором диктанта стал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. В литературный текст интегрированы факты из истории советского и российского космоса. При написании участники должны будут заполнить пропуски.

Результат пользователи узнают сразу. 20 случайно выбранных участников, верно ответивших на все вопросы, получат плакат с полным текстом диктанта и автографом автора.