Памятник архитектуры усадьба Унковских в Твери планируют отремонтировать весной

Усадьбу Унковских в Твери планируют отремонтировать весной. Фото: группа в ВК/Тверские своды.

В социальных сетях в сообществе «Тверские своды» появились фотографии главного дома городской усадьбы Унковских, фасад которого осыпается. Здание, построенное в первой половине XIX века, расположено по адресу улица Дементьева, дом №29. Авторы снимков указывают, что это объект культурного наследия регионального значения.

– Небольшие обрушения главного фасада происходят тут регулярно; недавно вот ещё отщипнулось, – пишут в «Тверских сводах».

В Администрации Твери о проблеме знают, но объект находится в частной собственности. Ремонт фасада здания есть в планах на 2021 год.

– Сотрудниками администрации Центрального района Твери проводится работа с владельцами объекта. Указанный дом включен в дорожную карту по ремонту фасадов в 2021 году. По словам собственников здания, ремонтные работы начнутся в конце весны, – прокомментировали в пресс-службе горадминистрации.