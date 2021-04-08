Спортсменка родом из Твери Дарья Клишина выпустила книгу о своей истории успеха

Вышла книга спортсменки родом из Твери Дарьи Клишиной. Фото: Инстаграм/dariaklishina.

В своём официальном аккаунте в инстаграме российская спортсменка по прыжкам в длину Дарья Клишина сообщила, что выходит в свет «её книга». Автором числится Инга Малик. Подзаголовок гласит «История возвращения к вершинам большого спорта после сокрушительного падения».

Вероятно, книга будет рассказывать о жизни тверичанки Дарьи Клишиной. Также двукратная чемпионка Европы и вице-чемпионка мира обещала рассказать свои секреты успеха.

– Нам часто кажется, что мы сильные и мощные. Но уверенность может исчезнуть в любой момент, как только что-то сломается в жизни... В этой книге я поделюсь полезными практиками, которые могут пригодится каждому из вас, – написала в инстаграме Дарья Клишина.

Книга будет доступна и на английском языке.

Напомним, стало известно, что летом 2021 года Дарья посетит родную Тверь, чтобы поучаствовать в спортивном празднике. С 2013 года девушка живёт и тренируется в США, но выступает на соревнованиях за Россию.