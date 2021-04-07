В Твери убрали мусор в Комсомольской роще Фото: ПТО

В Тверской области ликвидируют несанкционированные свалки. 7 апреля силами регионального оператора ООО "ТСАХ" убран мусор в Комсомольской роще в Твери. Это место является излюбленной зоной отдыха горожан. Субботники на территории рощи проводятся ежегодно.

Всего с 2019 года региональным оператором совместно с администрациями муниципалитетов ликвидировано 382 несанкционированные свалки площадью более 2 га. Вывезено более 22 тыс. кубометров мусора. Больше всего мусора вывезено из Калининского района, Твери и Осташковского городского округа.

Жителям напоминают, что складировать мусор допускается только на оборудованных площадках. О несанкционированных свалках сообщайте в администрацию муниципалитета.