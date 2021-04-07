Молоко и сыр не прошли проверку Россельхознадзора по Тверской области

Молочные продукты не прошли проверку качества Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории по обращению Управления Россельхознадзора провели проверку и установили в пробах сливочного масла из Московской области и Республики Татарстан наличие жиров немолочного происхождение и консерванта - сорбиновой кислоты. Т

овар был поставлен в магазин города Осташков и психоневрологический интернат.

Помимо этого в пробах сыра, творога, кефира и ряженки из разных регионов обнаружены растительные стерины. Полученные результаты экспертиз направлены в надзорные ведомства для принятия мер.