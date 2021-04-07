Шесть городов Тверской области признаны пригодными для комфортной жизни

Индекс качества городской среды Твери - 192 балла из 360-ти. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Министерство строительства России опубликовало результаты очередного исследования «Индекс качества городской среды». Это итог за 2020 год. В Тверской области анализу подверглась не только областная столица, но и 22 районных центра.

По 36 параметрам специалисты выставляли городам баллы по таким категориям, как: жильё и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть , озеленение, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктуры, а также общегородское пространство.

Максимально каждый город мог получить 360 баллов. Шесть городов в нашем регионе преодолели условную отметку в 181 балл, позволяющую охарактеризовать городскую среду как «в целом благоприятную». Это Тверь, Осташков, Старица, Кашин, Конаково и Удомля. Областная столица получила 192 балла, Конаково – 194 балла, остальные города - от 185 до 190 баллов.

Другие 17 городов, попавшие в исследование, набрали меньше 181 балла. Это Лихославль, Калязин, Кимры, Торжок, Зубцов, Нелидово, Бологое, Красный Холм, Бежецк, Вышний Волочёк, Торопец, Белый, Кувшиново, Ржев, Андреаполь, Весьегонск и Западная Двина. Аналитики Минстроя считают, что такие баллы не дают возможности городской среде считаться комфортной для жизни. Подробнее об оценке городской среды в муниципалитетах Тверской области, а также о том, для чего проводится данное исследование, читайте по этой ссылке.

Добавим, что в целом по стране количество городов с благоприятной средой составило 375. Это 33,6% из всех городов, вошедших в исследование Минстроя. Как отмечают в министерстве, данная цифра позитивна и превышает плановое значение, которое установлено федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда".