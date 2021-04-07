В Тверской области мошенники провернули схему с фиктивным трудоустройством

Женщина трудоустроилась на фирму по поддельному договору Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области сотрудники ОЭБиПК МО МВД "Кимрский" установили факт фиктивного трудоустройства работника на одном из местных предприятий. 34-летняя безработная женщина нашла в интернете пост с вакансией, связалась с его автором и обсудила с ним детали потенциального трудоустройства.

Злоумышленница встретилась с "работодателем" в Москве. Мужчина предложил ей фиктивно трудоустроиться в одной из московских фирм по продаже фармацевтической продукции и, спустя некоторое время, подать на компанию иск о взыскании задолженности по заработной плате. Полученные деньги фигуранты дороворились поделить.

Женщина получила поддельный трудовой договор, а через семь месяцев отсудила у компании 391 500 рублей.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.