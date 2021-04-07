В Тверской области пропал 34-летний Игорь Степанов

Мужчину ищут с 30 марта Фото: ВПСО "Сова"

В Тверской области организованы поиски 34-летнего Игоря Александровича Степанова. Мужчина пропал в городе Бологое 30 марта. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Ориентировка появилась в сообществе ВПСО "Сова" в соцсети.

Пропавший ростом 160 см, худощавый, темноволосый, глаза карие. Имеет татуировки на обеих руках, тик правого глаза. Одет в серую куртку, светло-голубые джинсы, синие кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 (920) 162-67-23, 8 (910) 646-34-34 или 102. Нужна помощь волонтеров.