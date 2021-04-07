О палах сухой травы жители Тверской области могут сообщить на "горячую линию" МЧС

В Тверской области заработала "горячая линия" МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В ГУ МЧС России по Тверской области организована «горячая линия» для консультации граждан в пожароопасный период.

Граждане могут задать специалистам вопросы, касающиеся пожароопасного периода, сообщить о несанкционированном сжигании мусора, поджогах сухой травы.

Звонки принимаются по телефону: 8 (4822) 39-09-82. Сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области проконсультируют, объяснят порядок действий.

МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдения техники безопасности, призывает не разжигать костры и не сжигать сухую траву.