Православные Тверской области отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

Во всех храмах Тверской области проходят праздничные богослужения Фото: ПТО

7 апреля православные, и Тверской области в том числе, отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы – один из важнейших двенадцати праздников года. Этот праздник напоминает о том, что архангел Гавриил возвестил Деве Марии о будущем рождении от нее Иисуса Христа.

В этот день во всех храмах Тверской области проводятся торжественные богослужения. Губернатор Игорь Руденя встретил праздник вместе с прихожанами церкви в честь Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих радость».

В народе считалось, что на Благовещение тепло прогоняет холод, весна окончательно побеждает зиму, и земля получает благословение на посевную.