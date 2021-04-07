Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении дорожных условий в Тверской области

Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром, 7 апреля, Госавтоинспекция Тверской области предупредила автомобилистов об ухудшении дорожных условий из-за снегопада.

Осадки сохранятся до 8 апреля включительно, поэтому в ближайшие несколько дней автовладельцам не рекомендуют менять шипованную зимнюю резину на летнюю.

- В связи со сложными погодными условиями водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, - предупреждают инспекторы.

Будьте внимательны при движении по эстакадам, мостам и путепроводам, пропускайте пешеходов.

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