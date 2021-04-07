Жители Твери, которые разбойничали в медицинских масках, получили реальные сроки

В Тверской области разбойники, орудовавшие в медицинских масках, получили реальные сроки. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Московский районный суд с участием гособвинителя прокуратуры Заволжского района рассмотрели уголовное дело в отношении двух тверичан, совершавших разбойные нападения на магазины в медицинских масках.

Было установлено, что двое жителей Твери, вооружившись ножом и пневматическим пистолетом, обчищали кассы магазинов. После этого они скрывались на автомобиле. Всего таким образом подельники выручили более 100 тысяч рублей.

Одного из обвиняемых признали виновным в семи преступлениях и назначили ему пять лет и пять месяцев в колонии строгого режима. Второго признали виновным в шести преступлениях и приговорили к четырём годам в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.