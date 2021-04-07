В Тверской области арестовали подозреваемых в сбыте наркотиков в «закладках» граждан Узбекистана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По решению Торжокского межрайонного суда арестованы двое человек, которых подозревают в том, что они покушались на сбыт наркотиков в крупном размере. Нарушителей задержали 4 апреля, когда они пытались сделать «закладку» почти с 10 граммами сильнодействующего наркотика. Довести задуманное до конца они не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции.

В ходатайстве об аресте следователь указал, что граждане Узбекистана уже долгое время занимаются распространением по Тверскому региону запрещённых веществ в виде «закладок». Оставаясь на свободе, подозреваемые попытались бы помешать расследованию или, имея гражданство другого государства, скрылись от правосудия.

Постановления пока не вступили в законную силу.