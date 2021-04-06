В Тверской области две малолетние девочки выпали из окна

Инцидент произошел в Кимрах. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Вечером 6 апреля в Кимрах из окна квартиры на первом этаже пятиэтажного дома по проезду Гагарина в городе Кимры выпали две малолетние девочки. Сообщение об этом поступило в следственный отдел регионального СК России.

СУ СК РФ по Тверской области сообщил, что в настоящее время девочки находятся в больнице, их осматривает врач. Информации об их состоянии пока нет.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Следователи выехали на место для установления всех обстоятельств случившегося.

По ее результатам будет принято процессуальное решение.