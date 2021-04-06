На «Интурмаркете» в Москве презентованы туры по Тверской области с кэшбеком 20%

Глава Ростуризма Зарина Догузова (в центре) посетила тверской стенд. Фото: ПТО

Представители областного минтуризма и тверских туроператоров приняли участие в международной туристической выставке «Интурмаркет» в Москве. В итоге заключено несколько перспективных соглашений.

- Для нашего региона туристическая индустрия является значимым направлением экономики. Это занятость коренного населения, развитие малого и среднего бизнеса, - отметил губернатор Игорь Руденя при обсуждении отраслевой госпрограммы на заседании регионального правительства в марте.

Тверская область стала одним из самых активных регионов-участников всероссийской программы туристического кэшбэка. Она разработана Ростуризмом.

Готовые туры или проживание в отелях можно забронировать на сайте мирпутешествий.рф и оплатить картой «МИР», получив кэшбек 20%.

Акция распространяется и на туры по маршруту «Государева дорога», а также 25 отелей Верхневолжья.

Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила тверской стенд на выставке и отметила эффективность продвижения маршрута в рамках программы кэшбека.

Представители минтуризма Тверской области на площадке «Интурмаркета» подписали ряд соглашений. Одно - с Российской международной академией туризма о сотрудничестве в подготовке кадров для индустрии гостеприимства.

Также совместно с Ярославской областью будет создан новый межрегиональный маршрут «Золотое кольцо. Верхняя Волга».

Рамешковский район поучаствует в новом межрегиональном турпроекте «Льняная дорога».

По итогам выставки более 15 туроператоров заинтересовались в турах и экскурсиях, которые презентовала Тверская область.