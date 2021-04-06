В Тверской области 6 апреля коронавирусом заболели 94 человека

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тверской области с начала пандемии выявили 37 972 случая заражения COVID-19 (+94 за сутки).
Выздоровели 35 950 человек (+102 за последние сутки).
Изолировано 1270 больных (-12).
Умерли 752 человека (+4 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 158 заболевших (+29 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2660 (+6),
Вышневолоцкий городской округ – 2098 (+2),
Ржев – 2087 (+4),
Торжок – 1580 (+2),
Калининский район – 1578 (+6),
Кимры – 1506 (+1).
Прививку от коронавируса сделали 81 633 жителя Тверской области, за последние сутки - 1 307 человек.
За весь период в регионе проведено 646 799 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 307.
Графика: ПТО.
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Графика: ПТО.
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