В Тверской области 6 апреля коронавирусом заболели 94 человека

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области с начала пандемии выявили 37 972 случая заражения COVID-19 (+94 за сутки).

Выздоровели 35 950 человек (+102 за последние сутки).

Изолировано 1270 больных (-12).

Умерли 752 человека (+4 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 158 заболевших (+29 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2660 (+6),

Вышневолоцкий городской округ – 2098 (+2),

Ржев – 2087 (+4),

Торжок – 1580 (+2),

Калининский район – 1578 (+6),

Кимры – 1506 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 81 633 жителя Тверской области, за последние сутки - 1 307 человек.

За весь период в регионе проведено 646 799 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 307.

Графика: ПТО.

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Графика: ПТО.

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