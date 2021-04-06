Конкурс пасхальных поделок объявил Горсад Твери

Работы принимаются с 7 по 30 апреля. Графика: МУП "Дирекция парков"

Горсад Твери объявил конкурс пасхальных поделок "Пасхальное чудо". Поделки, присланные на конкурс, покажут горожанам на выставке в Пасху, а трое победителей получат призы.

Условия конкурса просты:

- придумайте и сделайте оригинальную поделку пасхальной тематики (она может быть из любых материалов и высотой не менее 50 см);

- прикрепите к поделке бирку со следующей информацией: ФИО и возраст автора поделки, её название, контактный телефон;

- принесите поделку по адресу: Тверской проспект, 18 ("Дирекция парков").

Работы принимаются с 7 по 30 апреля (включительно).

В Пасху, 2 мая, все поделки примут участие в выставке в городском саду. Тогда же назовут имена трёх победителей. Им вручат подарки, а все участники получат дипломы в электронном виде. Подробнее об условиях конкурса читайте здесь.