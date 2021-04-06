ФК «Тверь» выиграл первый весенний домашний матч у ФК «Родина»

ФК «Тверь» обыграл ФК «Родина» со счётом 1:0. Фото: принтскрин трансляции на ютуб-канале ФК «Тверь».

Единственный гол встречи забил новичок в «Твери» – нападающий Алексей Курзенев, который подписал контракт с клубом 21 января. Матч играли на стадионе «Юность» в Твери. Итог – 1:0 в пользу хозяев.

Трансляция матча шла также на официальном ютуб-канале ФК «Тверь». Видео с комментариями Дмитрия Герасимова можно пересмотреть в записи.

Для матча, который начался в 15:00 в будний день, на трибунах было довольно много народу. Из-за действующих «антикоронавирусных» ограничений продавалось только 75% билетов. На входе у всех измеряли температуру.

Напомним, 1 апреля ФК «Тверь» выиграл у владимирского «Торпедо» со счётом 2:0.

После матча 6 апреля ФК «Тверь» поднялся на еще одну строчку и занимает второе место в группе 2 ПФЛ.