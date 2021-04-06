Тверьстат насчитал в Тверской области 37 лыжных баз, 17 стадионов и 63 бассейна

На начало 2021 года в Тверской области было 4010 различных спортивных сооружений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверьстат сосчитал все спортивные сооружения, построенные в Тверской области. Эта статистика приурочена к празднику - Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля.

На начало 2021 года в Тверской области было 4010 различных спортивных сооружений - стадионов, бассейнов, беговых площадок, гребных бах и прочих.

А именно, специалисты Тверьстата насчитали:

859 спортивных залов;

2308 плоскостных сооружений (спортплощадок различного назначения);

63 плавательных бассейна;

17 стадионов с трибунами от 1500 мест;

66 сооружений для стрелковых видов спорта;

6 гребных баз и каналов;

37 лыжных баз;

10 крытых объектов с искусственным льдом;

32 объекта городской и рекреационной инфраструктуры;

612 других объектов.