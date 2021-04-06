Тверьстат насчитал в Тверской области 37 лыжных баз, 17 стадионов и 63 бассейна

На начало 2021 года в Тверской области было 4010 различных спортивных сооружений.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Тверьстат сосчитал все спортивные сооружения, построенные в Тверской области. Эта статистика приурочена к празднику - Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля.
На начало 2021 года в Тверской области было 4010 различных спортивных сооружений - стадионов, бассейнов, беговых площадок, гребных бах и прочих.
А именно, специалисты Тверьстата насчитали:
859 спортивных залов;
2308 плоскостных сооружений (спортплощадок различного назначения);
63 плавательных бассейна;
17 стадионов с трибунами от 1500 мест;
66 сооружений для стрелковых видов спорта;
6 гребных баз и каналов;
37 лыжных баз;
10 крытых объектов с искусственным льдом;
32 объекта городской и рекреационной инфраструктуры;
612 других объектов.
Графика: Тверьстат