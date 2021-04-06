Из гаража жителя Твери украли автозапчасти, литые диски и сапоги

Фигуранта разыскала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 63-летний житель Твери. Мужчина рассказал, что из гаража в автокооперативе злоумышленник похитил четыре литых диска, девятнадцать автомобильных аккумуляторов, две шлифовальные машины, жгуты проводки от автомашины и сапоги. Общий ущерб составил 68 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия. На поиск злоумышленника были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб.

Подозреваемым оказался 21-летний местный житель. Молодого человека задержали. Он сознался в содеянном и рассказал, что похищенное вывез на "Газели", сдал в пункт приёма металла.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.