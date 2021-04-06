В Тверской области предприниматель нелегально построил мойку самообслуживания

Нарушения при строительстве автомойки выявила прокуратура Фото: архив "КП"

В прокуратуру обратился глава Ржева с просьбой проверить соблюдение градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности местного индивидуального предпринимателя при эксплуатации автомобильной мойки-самообслуживания.

Межрайонной прокуратурой совместно с врачом по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии Тверской области в ходе проверки установлено, что мойка на участке возведена без разрешения на строительство, в эксплуатацию не введена, право собственности на объект не зарегистрировано, проект обоснования размера санитарно-защитной зоны отсутствует.

Прокурором в отношении предпринимателя возбуждено три дела об административном правонарушении. Виновник оштрафован на 4 500 рублей.

Решения административных органов не вступили в законную силу.