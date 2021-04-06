Оштрафованы подростки, угнавшие автомобиль с территории АТП в Тверской области

Несовершеннолетние отделались штрафом Фото: архив "КП"

В Тверской области осуждены несовершеннолетние, совершиевшие угон автомобиля с территории МУП "Селижаровское АТП". Двое подсудимых, в зависимости от роли каждого, признаны судом виновными по п.«а» ч.2 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору). Преступление было совершено 6 декабря 2020 года. Двое подростков проникли на территорию АТП в Селижарово, нашли открытый автомобиль, завели его и уехали. Покатавшись по городу, нарушители вернули машину на стоянку. Приговором суда каждый из подсудимых оштрафован на 3000 рублей.