"Беркуты" из Тверской области начали репетировать воздушную часть парада Победы

"Беркуты" начали репетировать воздушную часть Парада Победы Фото: ПТО

5 апреля в подмосковном Алабино состоялась первая тренировка воздушной части парада Победы, в которой приняла участие пилотажная группа "Беркуты" из Торжка Тверской области.

- Она прошла на парадной площадке в Алабино, которая полностью повторяет Красную площадь, - сообщает Пилотажная группа Беркуты в соцсети.

Вертолеты Ми-28H из торжокского Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации всегда принимают участие в воздушной части парада Победы 9 мая на Красной площади. А на обратном пути парадным строем пролетают над Тверью. Правда, свои коррективы в проведение воздушной части парада иногда вносит неблагоприятная для полетов погода.