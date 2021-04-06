Жителей Тверской области приглашают к участию в конкурсе "Открытки Победы"

Жители Тверской области могут нарисовать поздравительные открытки к 9 мая Фото: ПТО

Жителей Тверской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе рисунков "Открытка Победы" и нарисовать поздравительные открытки к 9 мая.

Все рисунки будут представлены на онлайн-выставке Музея Победы и опубликованы на официальном сайте. Любую открытку с выставки можно будет отправить родственникам по электронной почте. Лучшие работы войдут в лимитированную серию праздничных открыток.

Заявки на конкурс принимаются до 26 апреля. Рисовать можно в любой технике и любыми материалами.

Жюри оценит творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения. Победителей выберут в четырех возрастных категориях: среди школьников 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, а также граждан старше 18 лет.

Онлайн-выставка работ 27 апреля. Голосование продлится до 9 мая. Итоги будут подведены 12 мая. Все участники получат дипломы и благодарности от организаторов, а победители - наборы отпечатанных коллекционных открыток и другие призы.