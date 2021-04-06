Тверская область на 77-м месте по темпам роста населения среди субъектов РФ

Рождаемость в регионе снижается, а смертность растёт. Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Опубликован рейтинг регионов РФ по темпам роста населения. Тверская область оказалась на 77-м месте среди 85-ти субъектов России (все подробности читайте здесь).

Подсчёты велись по данным официальной статистики за три года – с 2018 по 2020-й. Исследование провели специалисты агентства «РИА Рейтинг». Они отметили, что за последние три года население пошло на убыль в 44-х регионах. В их числе и Тверская область.

С 2018 по 2020 год включительно население Верхневолжья сократилось на 3%. Естественная убыль превысила миграционную в шесть раз: 32,6 тысяч человек (естественная убыль) против 5,4 тысяч человек (миграционная).

Быстрее всего сокращается численность жителей Тамбовской (-3,8%) и Магаданской (-3,5%) областей, Еврейской автономной области (-3,4%). Лидеры по росту населения - Севастополь (+16,8%), Ингушетия (+5,6%) и Ленинградская область (+4,3%).