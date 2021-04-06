В Тверской области клещи просыпаются, но пока не кусаются

В некоторых районах клещи могут оказаться энцефалитными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг активности клещей и инфекций, передающихся через их укусы.

- По состоянию на 5 апреля 2021 на территории области обращения граждан в медицинские организации по поводу укусов клещей не зарегистрированы, - уточнли в ведомстве и напомнили, что первые активные взрослые клещи появляются в конце марта с первыми теплыми солнечными лучами.

Численность насекомых быстро увеличивается. А значит нужно быть внимательнее и соблюдать рекомендации по защите от кровососущих.

По данным Роспотребнадзора, двенадцать территорий в нашем регионе являются эндемичными (опасными) по заболеваемости энцефалитом. Это Вышневолоцкий, Западнодвинский, Калининский, Кашинский, Конаковский, Краснохолмский, Лихославльский, Максатихинский, Нелидовский, Осташковский, Рамешковский и Торжокский районы и округа.

При обнаружении присасывания клеща незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью.

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«КП»-Тверь» рассказывает, как защитить себя и домашних питомцев от опасности, где сделать прививку от энцефалита и куда сдать клеща на анализ.