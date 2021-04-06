В Тверской области против коронавируса вакцинировано 81 633 человека

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Тверской области продлжается прививочная кампания против коронавируса. По данным оперштаба, с начала прививочной кампании на 6 апреля 2021 прививку сделали 81633 жителя региона, за последние сутки – 1307 человек. Это 85,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион.

В федеральный регистр внесена информация о 76 208 вакцинированных гражданах.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала Госуслуги, региональную медицинскую информационную систему МедрегТверь, по единому номеру "122".

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

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