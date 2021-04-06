В Твери женщина обокрала знакомого, чтобы нанять адвоката родственнику

Женщина украла у собутыльника 86 000 рублей Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратился 51-летний житель Твери и заявил, что с его банковской карты похищены 86 000 рублей.

Полицейские в ходе розыска установили, что деньги похитила 33-летняя местная жительница. Две женщины и мужчина вместе выпивали. Заявитель давал подозреваемой карту, чтобы она могла купить алкоголь. Подозреваемая дождалась, пока мужчина уснет, подговорила собутыльницу и вместе с ней обналичила карту.

Похищенные 86 000 рублей фигурантка потратила на услуги адвоката для одного из родственников.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.