В Тверской области мужчина хотел купить водительские права через сотрудника ГИБДД

В Тверской области мужчина пытался дать взятку сотруднику ДПС Фото: ПТО

В Тверской области мужчина пытался дать взятку сотруднику РЭО одного из подразделений регионального ГИБДД.

Мужчина хотел получить водительское удостоврение без прохождения экзамена и прдложил взятку в 25 000 рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого на месте преступления.

- В отношении мужчины, передавшего деньги, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.

Фигуранту грозит до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.