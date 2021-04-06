В Тверской области социально ориентированные предприятия смогут получить полумиллионный грант

В Тверской области социально ориентированные предприятия смогут получить полумилионный грант Фото: "КП" Архив

Правительство России расширило перечень мер поддержки для компаний, деятельность которых направлена на решение соцпроблем, помощь определенным категориям граждан. В итоге социально ориентированные предприятия Тверской области, как и других регионов, впервые могут рассчитывать на гранты от 100 до 500 тысяч рублей.

Гранты будут предоставляться при соблюдении некоторых аспектов. Если предприятие обеспечивает занятость инвалидов, малоимущих граждан, многодетных родителей или пенсионеров; если реализует товары, произведенные этими категориями граждан; если производит товары для социально-незащищенных слоев населения; если работа предприятия направлена на достижение социально-значимых целей, например, обучение волонтеров, организацию детского отдыха и т.д.

Полный список необходимых документов на получение статуса социального предприятия и гранта размещён на сайте центра «Мой бизнес».

Подробную информацию можно узнать по телефону 35-96-58 у специалиста областного минэкономразвития Любови Малиной.