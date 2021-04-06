В Тверской области супруги смогли вернуть деньги за навязанный в кредит вибромассажёр

В Тверской области супругам под видом подарка навязали кредит. Суд встал на сторону потребителей. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Бежецкий межрайонный суд защитил права семейной пары, которой под видом подарка навязали потребительский кредит. Бежечанам удалось вернуть потраченные деньги и получить компенсацию морального вреда. Решение суда вступило в силу 27 марта.

29 августа 2020 года потерпевших пригласили по телефону на презентацию массажных кресел и другой продукции. Во время розыгрыша призов сообщили, что женщина выиграла комплект призов с вибромассажёром. Представительница фирмы оформила бумаги.

Когда супруги вернулись домой, они обнаружили, что по документам на них оформили потребительский кредит на 149 тысяч рублей. В бумагах, которые им казались формальностью, также не был указан адрес кредитной организации. Кроме того, отсутствовала одна страница документации.

По состоянию на 22 сентября потерпевшая заплатила по кредиту 5,5 тысяч рублей, направив жалобу в организацию. В ней она просила расторгнуть договор и вернуть деньги. Но претензии остались без ответа.

По решению суда с махинаторов взыскали 149 тысяч рублей за товар, пять тысяч в качестве компенсации морального вреда, а также около 2,5 тысяч рублей за юридические расходы и 77 тысяч рублей штрафа. Супругу выплатили пять тысяч рублей как моральную компенсацию.

Ненужную технику потребительница передала обратно обществу с ограниченной ответственностью. С него также взыскали четыре с половиной тысячи рублей госпошлины.