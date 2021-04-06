В Тверской области многодетный отец остался вдовцом с новорожденным ребенком на руках

Мать троих детей умерла при родах, семья нуждается в помощи Фото: Виктория ЖУКОВА

Трагедия произошла в Бежецке. 29-летняя мать троих детей Жанна Поздеева 3 апреля умерла при родах. У женщин остались двое старших детей и муж Александр, которому теперь предстоит забрать из перинатального центра в Твери третьего новорожденного малыша.

В сообществе "Бежецкое телевидение" родственники и близкие мужчины просят помочь семье, в том числе и в организации похорон.

- Люди, пожалуйста, не проходите мимо нашего горя! Давайте поможем отцу троих детей Поздееву Александру, который потерял жену Поздееву Жанну, во время родов третьего ребёнка! Мы приходимся друзьями Жанны и Саши, я крестная их старшего сына! Все вопросы в личном сообщении! - написала в сети подруга семьи Дарья Швец.

Как помочь, можно узнать у крестной старшего ребенка Дарьи Швец или написать самому Александру Поздееву в соцсети или по тел: 8-996-635-73-79.