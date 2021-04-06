В Тверской области мужчина грозился убить прокурора и заплатит штраф

В Тверской области мужчина угрожал прокурору и теперь заплатит штраф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лихославльском районе мужчину осудили за угрозы расправы над исполняющим обязанности прокурора. Инцидент произошёл в связи с рассмотрением в мировом суде уголовного дела 14 октября 2020 года. Прокурор представлял сторону обвинения в этом процессе.

Было установлено, что фигурант дела подошёл в этот день у здания суда к гособвинителю и угрожал узнать, где тот живёт и совершить убийство. На судебном заседании обвиняемый частично признал свою вину, от показаний отказался.

При этом его виновность доказали. Суд назначил нарушителю штраф в размере 30 тысяч рублей.