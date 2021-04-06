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Общество6 апреля 2021 10:25

На оптовом предприятии в Тверской области нашли сливочное масло с консервантом

Продукт был произведен в Московской области
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В сливочном масле нашли сорбиновую кислоту

В сливочном масле нашли сорбиновую кислоту

Фото: Андрей МИНАЕВ

Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории по заявке регионального Управления Россельхознадзора проведена экспертиза сливочного масла "Традиционное 82,5%". Проба была отобрана на оптовом предприятии в Нелидово.

В ходе исследований было установлено, что в образцах масла содержится консервант - сорбиновая кислота, содержание которого недопустимо. Произведен продукт был на предприятии в Московской области.

Полученные результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.