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Общество6 апреля 2021 10:17

В Тверской области заблокировали сайты по продаже водительских прав

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Суд запретил сайты по продаже водительских прав

Суд запретил сайты по продаже водительских прав

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратура в ходе проверки выявила три Интернет-сайта по дистанционной продаже водительских удостоверений различных категорий. Приобрести документы могли не только те, кто не прошел обучение, но лица, лишенные водительских прав.

В связи с выявленными нарушениями, а также в целях предупреждения нарушения прав и законных интересов граждан, прокурор Бельского района обратился в Нелидовский межрайонный суд с административным исковым заявлением о признании информации запрещенной.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Ресурсы заблокированы.