В Тверской области заблокировали сайты по продаже водительских прав

Суд запретил сайты по продаже водительских прав Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратура в ходе проверки выявила три Интернет-сайта по дистанционной продаже водительских удостоверений различных категорий. Приобрести документы могли не только те, кто не прошел обучение, но лица, лишенные водительских прав.

В связи с выявленными нарушениями, а также в целях предупреждения нарушения прав и законных интересов граждан, прокурор Бельского района обратился в Нелидовский межрайонный суд с административным исковым заявлением о признании информации запрещенной.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Ресурсы заблокированы.