ФК «Тверь» сыграет на родном стадионе с московским ФК «Родина»

ФК «Тверь» опережает ФК «Родина» в турнирной таблице всего на два очка. Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

В турнирной таблице Группы 2 Олимп-ПФЛ ФК «Тверь» опережает ФК «Родина» всего на два очка. Первый весенний домашний матч тверичане проведут на стадионе «Юность» по адресу улица Вокзальная, дом №7. Игра стартует в 15:00.

Входной билет на любое свободное место стоит 100 рублей. Приобрести его возможно только на сайте Qtickets. После покупки электронный билет возможно распечатать или просто сохранить на свой смартфон и предъявить на входе. Места ещё есть.

Трансляция матча запланирована на официальном ютуб-канале ФК «Тверь».

Действуют «антикоронавирусные» ограничения. Зрители должны приходить на стадион только в защитных масках. На 600 мест продаются 450 билетов. На входе у всех измерят температуру.

Напомним, 1 апреля ФК «Тверь» выиграл у владимирского «Торпедо» со счётом 2:0. Сейчас команда из Тверской области на третьем месте в турнирной таблице.